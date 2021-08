“Un Posto al Sole” anticipazioni 30 agosto: la decisione di Niko

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata. Comincia una nuova settimana per i nostri protagonisti e le cose potrebbero complicarsi da un momento all’altro

Comincia una nuova settimana per Un Posto al Sole, la seconda da quando sono terminate le ferie e Silvia sta sempre peggio per la sua situazione con Giancarlo. Dopo aver passato diversi giorni con Michele ad Indaca, ha capito di aver sentito troppo la mancanza del cliente del Vulcano e così è andata a cercarlo, promettendogli che cercherà di parlare con suo marito. Rossella, invece, è sempre più presa dall’esame di specializzazione che sta per sostenere.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Beautiful, anticipazioni americane: ritorno di fiamma per Donna ed Eric? L’indiscrezione

Un Posto al Sole anticipazioni 30 agosto: Niko in crisi per Susanna

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a U n P o s t o A l S o l e R a I ( @ u n p o s t o a l s o l e r. a I 3)

Susanna si è dichiara a Niko: a distanza di un anno dal loro matrimonio saltato, la ragazza ha capito definitivamente di voler stare insieme a lui. L’avvocato è davvero spiazzato dalla dichiarazione della sua ex e ha bisogno di tempo per pensarci e per chiarirsi le idee: ci ha messo così tanto a rassegnarsi e a farsela passare, e adesso deve domandarsi e capire cosa vuole. Così cercherà di parlare con sua sorella Angela e la loro chiacchierata si rivelerà davvero importante perché riuscirà ad arrivare ad una conclusione. Adesso rimane solo una cosa da fare: parlare con Susanna e dirle quello che prova. Riuscirà a mettersi in contatto ancora una volta con la Picardi? Attenzione al finale della puntata…

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Era Ron Weasley di “Harry Potter”. Oggi ha 33 anni e una figlia – FOTO

Intanto Jimmy è sempre più preso da Cristina e proprio non riesce a farsi passare questa cotta. Purtroppo non è detto che i suoi sentimenti siano ricambiati: Cristina potrebbe avere occhi per qualcun altro oppure per nessuno.