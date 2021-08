L’influencer Valentina Ferragni ha condiviso una foto su instagram mentre si trova ad Amalfi per un caffè

Valentina Ferragni appare seria nella foto che la ritrae davanti alla Cattedrale di Amalfi, il suo sguardo è fisso in camera. La foto probabilmente l’ha scattata il fidanzato Luca Vezil, che ha scelto una prospettiva dal basso per immortalare la sua amata. In un altro scatto appaiono però tutti e due a Positano mano nella mano e sorridenti, quando sta con il fidanzato è sempre più felice.

Chiara Ferragni in vacanza a Positano assaggia molte delizie

La sorellina di Chiara Ferragni è in vacanza in Costiera Amalfitana e ha condiviso alcune delizie che ha avuto modo di assaggiare. A partire della mozzarella di bufala campana ad una torta di babà, panna e frutta. Poi ha mostrato ai suoi followers che è andata nel lussuoso albergo La Sirenuse e al ristorante Lo Scoglio a Nerano. Si concede poi una partita a scacchi con la sorella Francesca. Insomma queste vacanze in Costiera se le sta godendo proprio al massimo la Ferragni. Tra giri in barche lussuose vicino ai Faraglioni, cene da mille e una notte sul mare e passeggiate in luoghi magici, si può dire che sia una vacanza spettacolare.

Prima di andare in Costiera, la Ferragni è stata in Sardegna e anche a Formentera. Le sue vacanze sono state lunghe e ricche di bellezza e relax. Ha trovato però anche il tempo di allenarsi a bordo dello yacht con sua sorella Francesca. Visto il tempo libero, è giusto anche sfruttarlo per il proprio benessere. Per la Ferragni tutto sommato è stato un anno ricco di novità e successi. La sua linea di gioielli fatti a mano in Italia ha ottenuto grande successo e ha partecipato a molte sfilate al posto della sorella Chiara. Ormai è lei la rappresentate della famiglia per la moda.

Chiara è occupata con i suoi numerosi business e con i due figli. Valentina è diventata zia per la seconda volta infatti, di una bellissima bambina di nome Vittoria. Tra un pò toccherà a lei diventare madre insieme al suo Luca Vezil, sempre che sia un loro desiderio.