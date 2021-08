Valentina Muntoni posa con il pezzo più sexy del suo marchio, sfoggiando una scollatura ombelicale che ha mandato il web in delirio: apoteosi di seduzione

Creativa e ricercata, l’anima artistica di Valentina Muntoni si esprime sui social attraverso scatti ad altissimo tasso di sensualità. Creatrice del marchio Rat and Boat insieme a Stephanie Cara Bennet, posa come modella per i capi ideati, che evidenziano sempre una nota audace.

Femminilità ed estro, colori brillanti e fantasie importanti, lo stile delle loro creazioni è unico e riconoscibile. Molte le star internazionali che hanno selezionato alcuni dei capi del brand, come i celebri “slip dress” in seta, tra i più identificativi delle proposte rigorosamente sexy. Proprio come la co-fondatrice, che rispecchia questo lato di sè nel concept di Rat and Boat, ma anche nell’impostazione della pagina Instagram.

Bikini accattivanti, abiti succinti, in ogni versione trasmette la sua forte personalità, unita all’eleganza fuori dal comune. Protagonista dall’abito sfoggiato nell’ultimo post, esplosione di sensualità che coinvolge lo spettatore in un richiamo ipnotico.

Valentina Muntoni, raffinata sensualità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Muntoni (@valentina_muntoni)

Immersa in un paesaggio completamente naturale, Valentina Muntoni esibisce l’outfit chic in contrasto con l’ambiente circostante, amplificandone la raffinatezza. L’abito sfoggiato dall’influencer, della linea Rat and Boat fondata insieme a Stephanie Cara Bennet, è il Donyale dress, un sogno di eleganza ad occhi aperti.

L’abito nero di seta scende aderente sui fianchi, esaltando la silhouette, fasciando nella sua morbidezza anche la linea delle gambe. La scollatura è il punto focale del vestito, che profondissima sfiora l’ombelico, per un effetto magnetico assicurato. Lo spirito creativo emerge nella scelta inusuale del cappello, che seppur inaspettatamente, conferisce ulteriore particolarità, rendendo ancora più affascinante il risultato.

Protagonista dello scatto, oltre al look strepitoso, è anche la bellezza sinuosa di Valentina Muntoni, che strega il web con la sua esplosiva sensualità. I fan commentano l’abito, in cima alla lista dei desideri di molte utenti, ma anche la sua irresistibile fisicità.