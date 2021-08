Federica Pellegrini ieri è stata alle nozze di sue due cari amici: con uno splendido abito verde addosso, ha conquistato i suoi numerosi followers su Instagram

Federica Pellegrini è senza ombra di dubbio una delle atlete più amate d’Italia. La sua fama la precede: è diventata famosa quando era a malapena una ragazzina e oggi è una donna amatissima da milioni di italiani per il suo talento. Infatti in Italia è la nuotatrice più brava e più famosa che sia mai esistita negli ultimi decenni. Proprio di recente ha partecipato a Le Olimpiadi, come succede ogni anno, e dopo aver collezionato le sue soddisfazioni, è ritornata dai suoi amici e dalla sua famiglia.

Federica Pellegrini è più bella che mai: eleganza e classe in uno scatto

Nonostante Federica sia diventata una dei volti più famosi del nostro Paese, ha saputo conservare la sua umiltà e la sua dolcezza. Dopo aver concluso una gara così importante, ha trascorso le ultime settimane con gli amici e con la sua famiglia. Ieri ha partecipato al matrimonio di suoi due cari amici e ha trascorso la giornata a ballare, a cantare e a festeggiare insieme a loro. Sono spuntati numerosi scatti nelle sue storie di Instagram, di lei con un abito verde scuro addosso che mette in risalto il suo fisico incredibile. Ha pubblicato anche un post insieme agli sposi e parte degli invitati, con una didascalia breve ma coincisa: “Viva gli sposi“. Nonostante le numerose persone presenti nella foto, è lei ad attirare gli sguardi di tutti addosso.

Nel giro di pochissimi minuti lo scatto ha raggiunto migliaia di likes ma soprattutto di complimenti: è raro vederla in abito da sera ma bisogna ammettere che le dona molto.