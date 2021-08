“Non vediamo l’ora di rivederti”, Adriana Volpe in bikini sfoggia un generoso décolleté – FOTO

Adriana Volpe ha postato una foto meravigliosa ricordando un appuntamento importante per lei e i telespettatori: bellissima

Come i ben informati sanno già la conduttrice TV Adriana Volpe sarà una delle opinioniste ufficiali della nuova edizione del “Grande Fratello Vip” insieme a Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis.

L’affascinante 48enne di Trento ha condiviso un post poche ore fa su Instagram in cui appare in forma come sempre mentre indossa un sensuale bikini nero.

Adriana Volpe, la foto con il bikini nero che incanta i follower su Instagram

“Faccia di chi realizza che ha finito le vacanze ma domani so che mi sveglierò carica, con il sorriso, perché inizia il conto alla rovescia: meno quindici giorni al debutto del ‘Grande Fratello Vip‘”, con queste parole la bella conduttrice di “Ogni Mattina” su TV8 ha accompagnato il suo meraviglioso scatto con il bikini nero.

Un utente ha scritto che si potrebbe presentare con un outfit come quello di adesso cioè in costume. Mentre un’ altra follower ha affermato di non vedere l’ora di rivederla in televisione.

La Volpe ha poi proseguito così: “Da domani comincio a raccontarvi le mie giornate, i preparativi e gli outfit. Conto sul vostro sostegno e sui vostri consigli“. Manca infatti ormai poco alla nuova edizione del “Gf Vip” e i telespettatori del piccolo schermo non stanno più nella pelle, aspettando con ansia e trepidazione le 21:30 del 13 settembre prossimo, giorno d’inizio del reality show per la sua sesta edizione.

Tra i concorrenti già annunciati sugli account ufficiali social del programma targato Mediaset ci sono Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni e a breve saranno diffusi anche tutti gli altri nomi.

Al pubblico del reality show non resta che attendere quindici giorni per rivedere uno dei programmi più longevi della TV italiana. La versione classica infatti va in onda dal lontano 2000 e negli anni ha sfornato vari talenti del mondo dello spettacolo, tra attori affermati e conduttori televisivi.