Alessandra Amoroso si confida su Instagram e mostra il meglio di sé. Tre scatti uno più bello dell’altro: è nel suo luogo magico

Si torna a cantare dal vivo nell’estate 2021 per tantissimi artisti del panorama nazionale. Tra questi anche Alessandra Amoroso che ha riabbracciato il suo pubblico. Lo scorso 29 agosto è stata ospite del Memorial Alessandro Troiani ad Ascoli Piceno insieme ad una delle sue più grandi amiche e colleghe, Emma Marrone.

Appuntamento magico per l’amata cantante che ha potuto riassaporare il calore del pubblico e le vibrazioni che solo un palco sa dare. Emotiva, effervescente e bella come non mai, Alessandra ha condiviso alcuni momenti della serata su Instagram con un outfit pazzesco. Tris di foto che fanno gioire i fan.

NON PERDERTI ANCHE –> “Bella la vita” Chiara Ferragni: clamore per la riunione di famiglia, le dinamiche – FOTO

Alessandra Amoroso, il top stringe e lo spettacolo è da favola: le FOTO

PER VEDERE LE FOTO DI ALESSANDRA AMOROSO VAI SU SUCCESSIVO