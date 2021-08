“Stanno per esplodere…”, Antonella Mosetti la “commensale” in bikini è stratosferica. Curve pericolose in vista: zoom inevitabile – FOTO

La showgirl di “Non è la Rai, Antonella Mosetti fa impazzire tutti i suoi followers con un primo piano da infarto fulminante: i dettagli.

Una vera e propria “bomba” sexy è salita in cattedra poche ore fa, pubblicando una foto da arresto cardiaco su Instagram.

Di chi si tratta se non di Antonella Mosetti, la vera regina dell’estate nonostante il tempo non sia più dalla sua parte. Sembra essere tornata indietro di tanti anni, quando sollazzava pubblico sugli spalti e telespettatori a casa con una bellezza travolgente.

Un vero e proprio capolavoro di “Madre Natura” ha esaudito i sogni di tutti con il suo ormai classico “mood” malizioso. In tv ha lasciato parlare tanto di sè dal punto di vista dell’amore e del gossip in generale, ma quando mostra il vero punto di forza del suo repertorio, non ce n0è davvero per nessuno.

Vediamo nei dettagli, la performance che ha mandato in visibilio oltre 6.800 seguaci, a coronamento di una bellezza pazzesca e senza tempo

Antonella Mosetti indebolisce il cuore dei “maschietti”: semplicemente irresistibile

