Osa Aurora Ramazzotti su Instagram. Con la sua “temperatura preferita” la camicia si apre tutta ed Instagram si blocca

Giovane, intraprendente, simpatica, ma anche vera e mai banale. Così Aurora Ramazzotti ha conquistato il pubblico dei social. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker su Instagram vanta un popolo di 2,2 milioni di follower che l’apprezza per il suo essere spontanea, per il non prendersi mai troppo sul serio e per parlare sempre in modo scanzonato, lanciando, a volte, anche messaggi importanti.

Richiestissima la sua rubrica sui consigli sul sesso. Uomini e donne le fanno le domande più disparate ed Aurora non si tira mai indietro aiutandosi con quelle facce buffe ereditate da mamma Michelle. Ma tra la simpatia e l’ironia, non mancano gli scatti molto sexy. Quello di oggi è super audace.

NON PERDERTI ANCHE –> “Immensa” Alessandra Amoroso, occhi verso l’alto ed una scollatura magnifica: irresistibile – FOTO

Aurora Ramazzotti, camicia aperta: gli occhi cadono lì

PER VEDERE LA FOTO DI AURORA RAMAZZOTTI VAI SU SUCCESSIVO