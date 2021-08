“Ballando con le stelle”, il ritorno è clamoroso: fan increduli

“Ballando con le stelle” è uno dei programmi più seguiti della TV italiana. Per la prossima edizione ci potrebbe essere un clamoroso ritorno

I telespettatori non aspettano altro che il ritorno in televisione di “Ballando con le stelle“, lo show condotto da Milly Carlucci sulla danza, in cui personaggi famosi in coppia con provetti ballerini altrettanto noti si sfidano tra di loro a colpi di salsa e tango.

Per la prossima edizione del programma di Rai1 potrebbe esserci un ritorno attesissimo dai fan. A dare la notizia di questa possibilità è stato il giornalista Alessandro Cecchi Paone dalla pagine del settimanale “Nuovo TV”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Elettra Lamborghini non può farne a meno, momenti di grande passione – FOTO

“Ballando con le stelle”, l’incredibile ritorno del noto personaggio

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Adoro quando fai la spaccata”, Elisabetta Canalis: il vestitino corto mette ko i fan – FOTO

Una spettatrice dello show di Rai1 sul ballo ha scritto a Cecchi Paone nella sua rubrica sul settimanale in edicola: “Ci tocca tenercela, ora che si è ritirata dalla politica e, pare, torni da Milly Carlucci in un nuovo ruolo“. Queste le parole della lettrice che sta parlando di Alessandra Mussolini.

Il conduttore televisivo ha invece fatto alcuni complimenti alla ex politica, affermando: “L’ho intervistata negli anni ‘90 la prima volta e l’ho subito trovata simpaticissima”. La nipote del duce è stata una delle protagoniste dell’ultima stagione di “Ballando“, in cui si è contraddistinta per l’inattesa bravura nel ballo oltre che per i continui litigi e battibecchi con la giudice Selvaggia Lucarelli.

A quanto pare dovrebbe esserci il ritorno della Mussolini in una nuova veste inedita. Non si sa ancora se come giudice o in un altro ruolo e la notizia della sua presenza non è stata confermata né da Milly Carlucci né da nessun membro dell’entourage della trasmissione.

La maggior parte dei fan sperano però in un ritorno della ex politica su Rai1 nello show del ballo dato che la sua presenza spiccava per simpatia così come ha affermato Alessandro Cecchi Paone. Durante la puntata finale del programma la ex europarlamentare si posizionò sull’ultimo gradino del podio insieme al suo partner Samuel Peron.