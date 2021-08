Vi ricordate Barbara Chiappini? L’ex showgirl sta vivendo la sua vita lontana dai riflettori, ma le sue ultime dichiarazioni hanno sconvolto il suo vecchio pubblico

Barbara Chiappini è stata una delle showgirl più amate del mondo dello spettacolo. Ha raggiunto il successo molti anni fa e ha vissuto degli anni veramente d’oro, e ad oggi sta vivendo la sua vita lontana dai riflettori ma felice come non lo è mai stata prima. Negli ultimi anni si è dedicata alla sua famiglia e in particolar modo a suo marito Carlo Marini Agostini, con cui ha vissuto dei momenti di crisi lo scorso anno. Nessuno lo sapeva, è riuscita a tenere nascosta questa rottura fino a che la situazione non è stata risolta.

Barbara Chiappini torna con l’ex marito: il motivo è sconvolgente

Barbara quando era piccola ha perso la sua mamma, con cui aveva un rapporto molto forte. In questi anni non ha mai smesso di comunicare con lei, nonostante lei si trovi all’aldilà. Quando ha vissuto un momento di crisi insieme a suo marito, non aveva detto questo a nessuno: non solo ai media, ma anche alla sua famiglia. Sua cugina non sapeva nulla sulla loro crisi, quando è andata da Barbara e le ha detto qualcosa che l’ha spiazzata completamente: la cugina le disse che sua madre le aveva chiesto di dirle di tornare con suo marito, per amore dei loro figli. Per lei è stato un segnale forte e ha deciso di riprovarci: così i due sono ritornati insieme proprio per questo motivo.

Ad oggi Barbara è finalmente serena accanto a suo marito e ai suoi figli: forse le cose tra di loro dovevano davvero andare in questo modo.