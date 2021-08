“Ti aspettiamo” Barbara D’Urso fuori tutto: il bikini è inesistente – FOTO

Barbara D’Urso non molla e su Instagram continua a pubblicare scatti curiosi e divertenti, alcuni sono mozzafiato

La regina dei salotti televisivi non sta più nella pelle ed è pronta a tornare sul piccolo schermo con tante novità. Un tra queste è che non ci sarà nella fascia pomeridiana e serale di domenica. “Live non è la D’Urso” e “Domenica live” per il momento non sono stati confermati.

Barbara D’Urso, quindi, dovrà accontentarsi di “Pomeriggio cinque”. La conduttrice però sembra serena e su Instagram pubblica la foto di rito.

Barbara D’Urso è pronta, ma la FOTO fa discutere

Da sempre Barbara D’Urso è una delle conduttrici più note e seguite. Il pubblico italiano è diviso in due, da una parte c’è chi la adora e sentirà molto la sua mancanza, dall’altra chi non riesce a non criticarla e su Instagram si lascia andare a giudizi e commenti indesiderati.

Nell’ultimo post, la D’Urso si mostra in piscina con il pezzo sopra di un bikini nero e il suo lato A prorompente e un paio di pantaloncini da pugilato che le coprono il posteriore. “Pronta” scrive sotto agli scatti e poi l’hashtag col cuore.

E’ subito pioggia di like e commenti, alcuni però non passano inosservati. “Non sai proprio come passare il tempo” e poi ancora “Pronta a rompere i…” e qualcun altro aggiunge: “Ormai è arresa con la tv e vuole fare l’influencer”.

C’è chi, invece, non vede l’ora di sostenerla e ammirarla e scrive: “Daje sister” e poi ancora: “Ti aspettiamo”.

Nonostante per la D’Urso non sia stato un anno magnifico a livello professionale, la conduttrice non si perde d’animo e continua a farsi notare soprattutto sui social. Testa alta e sorriso, Barbarella non ha nessuna intenzione di mollare. I salotti televisivi sono la sua seconda casa e farà di tutto per riconquistarli.