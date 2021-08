“Beautiful”, anticipazioni puntata 30 agosto: Quinn informa Bill

Beautiful, anticipazioni 30 agosto: Quinn aggiorna Bill sugli ultimi risvolti della relazione tra Brooke e Ridge.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Ridge chiedere perdono a Brooke. Il Forrester intende annullare il matrimonio con Shauna Fulton e tornare dalla moglie, ma le cose sono più complicate di quanto sembrano. Brooke non si fida più di lui e non è sicura di volerlo perdonare, mentre Quinn è intenzionata a far avere a Shauna tutto quello che vuole. Per questo ha deciso di recarsi alla Spencer Publications per informare personalmente Bill Spencer della nuova situazione tra Brooke e Ridge. La Fuller è convinta che se Bill rivelasse alla Logan di essere ancora innamorato di lei, Brooke tornerebbe da lui in un attimo. Nel frattempo Steffy è ancora dolorante per l’incidente in moto. La Forrester si è fatta prescrivere dei nuovi antidolorifici.

Beautiful, anticipazioni 30 agosto: Liam è preoccupato

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Brooke e Ridge continueranno a parlare della loro situazione coniugale. Ridge è intenzionato a chiedere il divorzio da Shauna, ma vuole che Brooke gli assicuri di essersi lasciata Bill alle spalle. Nel frattempo Quinn racconta allo Spencer tutto ciò che è successo tra Ridge e Shauna ed esorta lo Spencer a tornare dalla Logan. Nessuno dei due sa che una terza persona sta origliando la loro conversazione.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che Liam comincerà a preoccuparsi per Steffy. La Forrester non sta affatto meglio, ma anzi, sta cercando di nascondere il suo dolore attraverso un uso spropositato dei farmaci.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da B&B (@bold_and_beautiful_italia)

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda oggi, lunedì 30 settembre, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione.