Clamore per una riunione di famiglia che ha dell’incredibile, il web si esprime: l’imprenditrice Chiara Ferragni è ora al centro dell’attenzione.

L’imprenditrice di origini cremonesi, Chiara Ferragni, definita sin dal 2017 come “l’influencer di moda più importante al mondo“, ha sorpreso quest’oggi, 30 agosto, i suoi follower con una nuova serie di scatti inattesi. La geniale ideatrice di “The Blonde Salad“, e figura fondamentale per brand dalla risonanza altrettanto internazionale, fra cui “Amazon Moda“, “Intimissimi” e “Pantene“, si è sempre dimostrata a favore di cause importanti.

Tant’è che sin dal 2020, vista la gravità della situazione nella penisola, causata dalla violenta ondata pandemica, ha iniziato a partecipare a diverse raccolte fondi mirate ad ingenti sostegni sanitari. Eppure, stavolta lo scenario sarebbe diverso. Un utente si fa portavoce di una l’attenta ondata di clamore sul web, con: “Bella la vita“. Per la fashion blogger classe 1987, gira la ruota pur lasciando ancora una volta parlare di sé.

Chiara Ferragni: “bella la vita”, clamore per la riunione di famiglia – le dinamiche

“Tornando dai nostri bimbi“, aveva scritto in una delle sue celebri storie su Instagram la quotatissima fashion blogger nel tardo pomeriggio di ieri. “The Ferragnez family is reunited“, nel primo scatto Chiara sorridente in accappatoio assieme al figlioletto nato nel 2018, Leone Lucia, mostra il suo ritorno a casa dopo aver partecipato ad un importante evento al fianco del marito, Fedez, nella giornata di ieri.

A partire dalla seconda istantanea, invece, la famiglia sarà davvero al completo, adagiata sul divano e mostrando un ritratto ugualmente gioioso del rapper milanese. Che, a pochi centimetri dalla sua dolce secondogenita, Vittoria, ignora ironicamente lo sbadiglio del piccolo di casa. “Mi innamoro ogni giorno, sempre di più“, ammetterà un fedele fan dell’unita crew della penisola, e ancora: “siete qualcosa di indescrivibile“.

La tenera mascotte, infine, sempre presente in casa Ferragni, non sarà da meno dinnanzi al suo pubblico. Matilda, la French Bulldog, anch’essa detentrice di un regolare e celebre account su Instagram (@matildaferragni) si prepara a dare la buonanotte con un bacio agli oltre 24 mila follower della regina del web.