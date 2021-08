“Brave and Beautiful” anticipazioni 31 agosto: Cesur inchioda Tashin?

Brave and Beautiful è la serie tv turca del momento: Cesur non ha rinunciato alla sua idea di vendicarsi di Tashin e un’idea gli è venuta improvvisamente in mente

Brave and Beautiful è la serie tv turca più seguita del momento: siamo giunti già al secondo appuntamento della settimana e i telespettatori non ci stanno più nella pelle. Tutti vogliono scoprire come andrà a finire questa storia tra Tashin e Cesur. Sono oramai diversi mesi che il ragazzo vuole rovinare la vita al padre di quella che è oramai sua moglie e si sente sempre più vicino al momento in cui riuscirà a rovinargli la vita proprio come lui, a suo tempo, ha fatto con il padre.

Brave and Beautiful anticipazioni della prossima puntata

Cesur ha due assi nella manica e ha intenzione di sfruttarli entrambi. Il primo, è quello che è accaduto con i quadri. I dipinti avevano un enorme valore e, accusando Tashin di furto, può trascinarlo in tribunale e in questo modo riuscire a farlo sbattere in galera. Quando questo primo piano sembra andare male, Cesur non ha intenzione di perdere tempo e passa subito al piano B: Cesur è in possesso di una intercettazione che potrebbe una volta e per tutte inchiodare Tashin. Il fatto è che in tutto questo tempo è riuscito sempre a farla franca, e Cesur teme che anche questa volta il padre di Suhan riesca a cavarsela.

Riuscirà il nostro Cesur ad incastrare Tashin una volta e per tutte? Per scoprirlo, non ci resta da fare altro che attendere il prossimo episodio che andrà in onda domani martedì 31 agosto alle 14:45, proprio come ogni pomeriggio su Canale Cinque.