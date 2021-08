Carolina Stramare, curve da manicomio: mai viste così da vicino! – FOTO

La bellissima modella italiana ha stupito tutti con una foto condivisa tra le stories di Instagram: in primo piano solo curve!

La meravigliosa vincitrice della 80ª edizione del concorso di bellezza Miss Italia ha pubblicato una IG story da urlo: si tratta di una foto in cui inquadra le cosce, i fianchi e il pancino scoperto.

L’immagine, scattata alle 16:52 come indicato nella storia, ha mandato in tilt i suoi 265.000 followers: le sue fantastiche curve non erano mai state inquadrate così da vicino!

Lo scopo dello scatto era senza dubbio quello di mostrare la sua “ossessione” per gli omogenizzati: in primo piano, infatti, ce n’è uno alla mela, mentre nella storia precedente Carolina ne tiene in mano uno alla prugna.

L’attenzione dei fan è però inevitabilmente ricaduta sul suo fisico e il suo amore verso gli omogenizzati alla frutta è passato in secondo livello.

Carolina Stramare incanta il web con il suo corpo mozzafiato: FOTO vietata ai deboli di cuore!

Se vuoi vedere la foto della modella Carolina Stramare clicca successivo