Tragedia al porto, incendio divampa su una barca: morta ragazza di 29 anni

La scorsa notte, nel porto di Marina di Stabia di Castellammare di Stabia (Napoli), una ragazza è morta in seguito ad un incendio divampato su una barca a vela.

Una ragazza di 29 anni è morta durante la scorsa notte nel porto turistico di Marina di Stabia di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. La vittima si trovava a bordo di una barca a vela che ha preso fuoco improvvisamente. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che, dopo aver domato le fiamme, hanno ritrovato la 29enne esanime a bordo. A nulla sono valsi i tentativi di soccorso. Ora sull’accaduto stanno indagando i militari della capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia.

Un devastante incendio è divampato questa notte, tra domenica 29 e lunedì 30 agosto, su un’imbarcazione a vela nel porto turistico di Marina di Stabia nel comune di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli.

Stando a quanto riporta la redazione de Il Mattino, le fiamme avrebbero avvolto la barca, un’imbarcazione a vela di 22 metri battente bandiera inglese e gestita da una società di Gragnano. Nel rogo ha perso la vita Giulia Maccaroni, 29enne romana dipendente della ditta.

In pochi minuti, presso il porto turistico sono arrivati i mezzi dei vigili del fuoco. I pompieri hanno spento le fiamme e sono saliti a bordo della barca, rinvenendo il corpo ormai senza vita della giovane per cui ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Subito dopo il recupero della salma, scrive Il Mattino, l’imbarcazione è semiaffondata per via dei danni causati dall’incendio.

Oltre ai soccorritori, sul posto sono intervenuti gli uomini della capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia che hanno avviato tutti gli accertamenti e le indagini sul caso, coordinate dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata.

Sulla salma, scrive Il Mattino, è stato disposto l’esame autoptico che potrebbe fornire maggiori dettagli sulla morte che sarebbe sopraggiunta per asfissia a causa delle esalazioni.