Cecilia Rodriguez torna su Instagram con scatti mozzafiato, la moda è la sua più grande passione

Si è fatta conoscere dal pubblico italiano per la sua bellezza e genuinità e insieme a sua sorella hanno creato una coppia unica. Cecilia e Belen Rodriguez hanno un bel seguito su Instagram e non perdono occasione di passare del tempo insieme.

La più piccola ha esordito partecipando al “Grande fratello vip” dove ha trovato l’amore della sua vita Ignazio Moser. Oggi, sono una delle coppie più popolari e amate dal web.

Cecilia Rodriguez, posa accattivante e fan in tilt – FOTO

Seguita da quasi quattro milioni e mezzo di follower, Cecilia Rodriguez è molto attiva sui social dove condivide con i fan alcuni scatti bollenti e mozzafiato. Le vacanze sembrano essere finite per la modella argentina, che dopo l’ “Isola dei famosi” dove è andata a recuperare il suo fidanzato, ha vissuto mesi straordinari all’insegna del relax e del divertimento.

Ora però è arrivato il momento di tornare a lavoro e su Instagram spunta subito una foto sul set. A quanto pare Cecilia è impegnata con una campagna pubblicitaria e lo scatto, da poco pubblicato, è già virale.

“Equilibrio, armonia e serenità”. Scrive sotto al post dove si mostra con un outfit sportivo, tuta celeste e scarpe da ginnastica bianche. “Tre parole: un segreto di vita” commenta qualcuno e qualcun altro aggiunge: “Bellissima”.

La posa è accattivante e gli occhi chiusi la rendono ancora più sensuale e strepitosa. Cecilia sembra essere in una dimensione fuori dal tempo e dallo spazio.

Il web impazzisce e a quanto apre la modella argentina sa come fare colpo e anche questa volta ha fatto centro. I fan più sfegatati non vedono l’ora di rivederla in televisione, quale sarà il suo prossimo programma o reality? Il pubblico è curioso ed è pronto a scoprirlo.