Dopo un mese di vacanza, anche per Chiara Ferragni è il momento di tornare a Milano. I suoi piccoli la stanno aspettando

Fedez e Chiara stanno per tornare a Milano, la loro è stata un’estate speciale tra la vacanza in Sardegna e poi qualche giorno a Capri come due piccioncini. Nonostante abbiano avuto molto tempo per rilassarsi, i due non si sono mai fermati.

Hanno continuato a lavorare anche a distanza, interagendo con il pubblico e pubblicando post e novità in esclusiva. Su Instagram, soprattutto l’influencer ha pubblicato gli scatti più belli.

GUARDA QUI>>>“Indimenticabile” Aida Yespica in barca è sconvolgente: scopre tutto, fuori il davanzale! – FOTO

Chiara Ferragni: “Back home” e i fan impazziscono – FOTO

PER SCOPRIRLO VAI SU SUCCESSIVO