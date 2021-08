Sabrina Salerno ha stupito il web con una serie di foto incredibili. Le sue curve irresistibili hanno spiazzato i fan. Una gioia per gli occhi.

Fascino senza tempo, curve travolgenti, talento da vendere. Sabrina Salerno non smette mai di conquistare il pubblico folgorato anno dopo anno dalla sua bellezza e dal suo carisma innato. Scoperta negli anni Ottanta da Claudio Cecchetto, ha raggiunto negli anni un successo stratosferico come cantante, showgirl, attrice e conduttrice.

53 anni, nata a Genova e cresciuta a Sanremo, ha conquistato anche una grande notorietà sul web in particolare su Instagram, dove il suo profilo è seguito da 1milione di follower. Il suo feed è una raccolta di scatti dalla sua vita personale e professionale, il cui minimo comune denominatore è la sua bellezza incredibile.

I fan rimangono abbagliati e stupiti di come il suo fascino sia una costante nonostante il passare del tempo. Anche nell’ultimo post si è mostrata incredibile condividendo un momento spensierato da una vacanza che la vede tra le bellezza italiane. A conquistare non solo è il paesaggio incantevole alle sue spalle, ma soprattutto le sue curve roventi messe in risalto dal look indossato, casual e seducente al contempo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Ma i fiori nel bidet?” Federica Pellegrini post doccia, slip e senza reggiseno. Infarto di sabato – FOTO

Sabrina Salerno, stratosferica: look rovente

Per vedere l’ultimo look di Sabrina Salerno, vai su Successivo