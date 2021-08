La bella Eleonora Pedron ha condiviso una foto su instagram dove indossa un abito scollato sulla schiena, che sensualità

Eleonora Pedron è bellissima e sensuale su instagram con indosso un abito in maglina che le lascia la schiena scoperta e fa intravedere il suo lato B sconvolgente. Si mette in posa con una gamba alzata e guarda di lato. Il compagno Fabio Troiano diventa geloso della foto sensuale e scrive nei commenti:“Stai calma”. Non c’è una singola foto che l’attore non abbia commentato con un cuore o con parole dolci verso la fidanzata.

Eleonora Pedron in vacanza al mare con i figli

La Pedron si trova in vacanza al mare con i suoi due figli avuti dal legame con l’ex compagno, Max Biaggi. L’ex Miss Italia ha condiviso una tenera foto mentre il figlio maschio l’abbraccia da dietro. Un’immagine meravigliosa di madre e figlio. La Pedron ha un bellissimo rapporto con i suoi figli. Con il maschio fa anche tanti balletti in stile tik tok. La Pedron è bravissima a ballare e ha un fisico mozzafiato. Si è visto anche nello scatto con la schiena scoperta, a 40 anni sfoggia un corpo da urlo. Addominali scolpiti e lato B incredibile. La sua sensualità incanta il web e fa sognare i suoi fan.

Non è la prima volta che la Pedron condivide foto sensuali, recentemente ne ha condivisa un altra dove indossa un bikini intrecciato sull’addome e a motivo leopardato, una vera bellezza. In un altro scatto era apparsa sul letto in lingerie nera, molto provocante. La sua bellezza dura nel tempo, d’altronde non a caso è stata nominata Miss Italia 2002. Quello è stato il suo trampolino di lancio nel mondo dello spettacolo. Da quel momento non si è più fermata. Ha cominciato a condurre Meteo 4, il Sipario del Tg4, Controcampo e ha persino partecipato come concorrente a Notti sul ghiaccio 2.

Successivamente ha fatto l’inviata per Fornelli in piazza. La bella Pedron è passata anche da concorrente di Miss Italia a giurata nel 2019 quando ha dovuto giudicare le molte ragazze che si sono presentate per vincere la corona. Il suo ultimo lavoro in televisione risale a l’anno scorso quando ha condotto Belli dentro belli fuori. Ci auguriamo di rivederla presto in televisione.