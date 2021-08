Elettra Lamborghini non può farne a meno, momenti di grande passione – FOTO

Elettra Lamborghini ha vissuto attimi di grande passione di cui non poteva farne proprio a meno: il momento rilassante della bella cantante

La cantante di “Pistolero” Elettra Lamborghini è proprio con quest’ultimo suo brano sulla cresta dell’onda, in giro per concerti ed eventi senza rinunciare al meritato relax. La bella ricca ereditiera ha condiviso nelle proprie Ig Stories alcuni video e foto come quello in cui le chiedono come reagirebbe se vincesse il “Power Hits Estate 2021“, ovvero il premio della radio RTL 102.5.

Lei risponde come la solita ironia che la contraddistingue: “Sicuramente non reagirei perché non ho mai vinto nulla nemmeno al gioco dei pesciolini ma sarei contentissima”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Ma i fiori nel bidet?” Federica Pellegrini post doccia, slip e senza reggiseno. Infarto di sabato – FOTO

Elettra Lamborghini, il momento di intenso relax di cui non può fare a meno

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Diletta Leotta alla guida, però si apre dove non batte il sole: momenti bollenti – VIDEO

Nelle sue stories di Instagram, Elettra ha condiviso anche alcuni video che probabilmente le hanno inviato: prima alcune bambine mentre ballano sulle note della sua “Pistolero” e poi alcune ragazze che eseguono la stessa danza.

Ma il momento di piacere è tra le sue prime immagini condivise ovvero un bel piatto di pan cakes con sciroppo d’acero e fragole, un attimo a cui difficilmente poteva resistere e che si concede spesso sebbene non ci sia traccia di un minimo di grasso sul suo girovita e da nessun’altra parte. La Lamborghini infatti ha un fisico da paura: forme abbondanti e pancia piatta con i segni del duro lavoro in palestra.

Ne sono testimonianza le varie foto scattate e poi postate sui social network e i più fortunati tra i suoi ammiratori hanno avuto modo di vederla anche dal vivo in concerto per apprezzarla anche in carne e ossa.

Tra gli altri scatti condivisi su Instagram c’è quello del sondaggio in cui chiede ai suoi follower se sono d’accordo con il fatto che oramai i social sono diventati “noiosissimi” e “non si può fare nulla che la gente con il Covid sta tutta avvelenata”. La maggior parte dei suoi follower è pienamente dalla sua parte.