Elisa Visari, eletta la più bella di tutte. I followers sono estasiati dalla splendida visione. La mise in costume convince e incanta.

Elisa Visari, la giovanissima attrice e modella, è subito entrata nel cuore degli italiani. Basta sbirciare sul suo profilo social per rendersi conto di quanto la Visari sia amata; a differenza delle sue numerose colleghe infatti non vi è traccia di haters. Solo parole liete, di stima e soprattutto di ammirazione per la sua bellezza che ben rappresenta la freschezza dei suoi 19 anni.

Per tutta la stagione estiva ci ha inebriati con le sue foto in costume; bikini dalle numerose tonalità e tanti modelli perfetti per la sua fisicità. Ma stavolta ha sorpreso tutti scegliendo un costume diverso dai precedenti e sgambatissimo.

Elisa Visari, così non l’avevamo mai vista

