Fabrizio Corona accusa Fedez di essere un finto rivoluzionario, le parole di sfida scuotono il web, nel frattempo il suo ritorno su Nina è emozionante.

L’imprenditore Fabrizio Corona, direttamente dai domiciliari, dove egli stesso afferma di essere “sprecato” in tal situazione, ma altrettanto fortunato per aver metaforicamente trasferito il mondo all’interno della sua abitazione, continua a rivolgersi al suo pubblico quotidianamente, e non senza la sua innata ed indomita asprezza. Puntando il dito e cercando di scovare le debolezze di tutti coloro che egli sembra non ritenere nella maniera più assoluta essere per lui “degni di stima”.

Stavolta è stato il turno del rapper milanese Fedez. Al quale Corona si è rivolto due giorni fa, in diretta Instagram, con parole sprezzanti e senza l’ausilio di troppi giri di parole. Osando definirlo, davanti all’incredulità del popolo del web e della sua moltitudine di fan, più che un coraggioso rivoluzionario, uno “sfigato“.

Leggi anche —>>> “E’ stato terribile” Eva Henger: ricoverata d’urgenza, poi la verità di Mercedesz

Fabrizio Corona: guanto di sfida a Fedez, poi la pace con Nina: le parole

Potrebbe interessarti anche —>>> “Fai bene all’anima” Francesca Michielin in posa mozzafiato annuncia i nuovi singoli – FOTO

Fabrizio lancia il guanto di sfida a Fedez accusandolo di voler andare controcorrente, ma senza un reale necessità. “E’ rimasto ai tempi del liceo“, ammette l’ex “re dei paparazzi” catanese. “Dove per tutto ce la si prendeva con la Chiesa. Perché era molto antagonistica come cosa. Adesso, siccome ha paura di tutto… Perché con ‘Amazon’ non può fare quello e con ‘Coca-Cola’ non puoi fare quest’altro, cosa gli rimane? La Chiesa. Tanto ormai è già morta. Ma che rivoluzione è questa? Avete rotto il…“, ed a seguire un continuum di altri slang difficilmente riportabili. Eppure, a quanto pare, consoni ad uno sfogo di tale portata. Nel frattempo, continuerà in tal modo Fabrizio la sua ammonizione: “attenzione Fedez, che adesso arriva il Codacons! Sei un rivoluzionario?“, finendo per mandarlo in maniera spassionata “a quel paese”.

Fortunatamente però a placare i “bollenti spiriti” di Fabrizio sarà la pace appena indetta tra lui e la sua ex moglie, nonché carissima amica e celebre showgirl, Nina Moric. Attraverso un post, in cui la prima immagine mostra un emozionante abbraccio in bianco e nero tra lui e Nina, e quelle a seguire con alcuni spensierati momenti del loro passato di coppia, al fianco del figlio, Carlos Maria Corona. “Vorrei dirti solo grazie Nina..“, scrive Fabrizio in didascalia. “Dobbiamo avere la forza di perdonarci l’un l’altro il male che ci siamo fatti… Il nostro vissuto è pieno di dolore e difficoltà“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal)

“Ma ho una certezza“, sentenzierà in conclusione l’imprenditore aprendo così un luminoso varco di speranza per entrambi. Ovvero: “se continuiamo a rispettarci come adesso il nostro sarà un bel domani… Lo dobbiamo al nostro meraviglioso figlio che merita una vita migliore“.