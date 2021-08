Federica Pellegrini e il costumino cucito addosso: bellezza pazzesca – VIDEO

Federica Pellegrini ha pubblicato una storia di Instagram che la ritrae in perfetta forma con il costume indosso: che spettacolo.

Ad un mese di distanza dalla partecipazione ai “Giochi olimpici” di “Tokyo 2020“, Federica Pellegrini è tornata già in corsia nel tentativo di fare del proprio meglio.

La nuotatrice, nonostante l’età si dimostra ancora la primatista nazionale, il simbolo del tricolore da sventolare in maniera orgogliosa in giro per il mondo. Quando ha raggiunto la finale olimpica nei 200 metri in stile libero, i telespettatori non hanno potuto fare altro che omaggiarla come loro solito.

Stavolta, dopo gli ori di Shanghai ha racimolato la settima posizione anche se resterà molto probabilmente irraggiungibile, per aver raggiunto la quinta finale olimpica consecutiva.

Un successo senza precedenti che non ha arrestato le ambizioni della sportiva, sempre più acclamata e uno spettacolo sensazionale quando gareggia in piscina.

Federica ha voluto reagire di fronte alla mini delusione di Tokyo 2020, cercando di ripetersi nella manifestazione partenopea dell'”ISL“. Al termine della gara, la Pellegrini figura come seconda classificata della competizione, nella classica “staffetta” dei 200 metri

Federica Pellegrini, orgoglio tricolore in primo piano: stupenda

