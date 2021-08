“Chi è più innamorato?”, Fedez e le tenere FOTO con la figlia: fan impazziti

Fedez ha condiviso tre foto in compagnia della figlia Vittoria: sono una più bella dell’altra, i fan sono impazziti di gioia

Il rapper Fedez ha condiviso una tripletta di foto insieme alla sua tenera bimba avuta insieme alla moglie Chiara Ferragni, Vittoria. La piccola ha 5 mesi e in queste immagini ha un’espressione molto simpatica, come quasi in tutte gli scatti che la ritraggono.

I fan sono letteralmente impazziti di gioia nel vedere papà e figlia ritratti insieme sui social network. In molti hanno commentato il post del cantante 31enne di Milano.

Fedez e la piccola Vittoria: le foto che fanno impazzire i follower

La bambina è diventata da subito una piccola star fin da quando era nella pancia di mamma Chiara. Difficile infatti dimenticare il clamore intorno al nome che i due genitori famosi avevano creato. Proprio durante la sua esibizione all’ultima edizione del Festival di Sanremo condotto da Amadeus, il rapper milanese aveva in qualche modo anticipato l’iniziale della piccola Vittoria.

In quell’occasione infatti Fedez indossò una camicia con la prima lettera del nome di ogni membro della sua famiglia e i fan avevano immediatamente notato la “V”, scatenandosi nel tentativo di individuare come si sarebbe chiamata la baby Ferragni.

I commenti all’ultimo post del cantante sono arrivati a valanga come quello di un utente che ha scritto: “Chi è più innamorato dei due?“, volendo sottolineare l’amore evidente che c’è tra padre e figlia.

Da quando è nata Vittoria è diventata all’istante una star dei social network. Infatti i Ferragnez pubblicarono subito uno scatto di Chiara e la sua principessa regalando ai tantissimi fan un momento di grande emozione e commozione.

Con Vittoria si è andata completare quella che era già una famiglia perfetta, il cui amore si era coronato già tre anni fa con l’arrivo di Leone. Il bimbo nato a Los Angeles è stato il primo infatti a fare impazzire papà Federico e mamma Chiara oltre che tutti i loro tanti ammiratori.