“Che bomba” Giulia De Lellis osa con il look: tutta da ammirare! – FOTO

La splendida esperta di tendenze pubblica il post che tutti stavano aspettando, ovvero quello riguardante la sua sfilata di alta moda.

La bellissima imprenditrice digitale è stata da poco protagonista di un grande evento di alta moda: si tratta di una sfilata tenutasi in Piazza San Marco, a Venezia, in cui sono comparsi in passerella dei capi realizzati in collaborazione con il famoso luxury brand Dolce & Gabbana.

Il post, composto da otto scatti, è stato super richiesto e tanto atteso: in sole due ore, infatti, è già andato virale sul web.

Nella prima foto ‘GDL’ sfoggia un magnifico vestito lungo dalla fantasia leopardata, che presenta una profonda scollatura, un’ampia apertura dietro la schiena ed una fascia di tessuto che le cinge la vita: l’abito le dona tantissimo!

Giulia De Lellis manda i fan al manicomio: le temperature sono alle stelle!

La strepitosa ex corteggiatrice del programma televisivo Uomini e Donne, proprio oggi, ha pubblicato questo post tanto chiacchierato.

Nella seconda immagine delle otto, si mostra bella e innamorata mentre dà un bacio sulle labbra al suo grande amore Carlo Gussa, da lei chiamato semplicemente ‘Lo‘.

Subito dopo ci sono molte altre foto e alcuni video, con i ricordi più belli di questo importante evento tenutosi proprio ieri, 29 agosto 2021.

Il post ha già raggiunto i 160.000 mi piace e superato i 350 commenti: ha riscosso un gran successo!

Tra i messaggi lasciati dagli utenti sotto al post, si leggono moltissimi complimenti, ad esempio: “Sei stratosferica, illumini Venezia e oltre con la tua bellezza”; “Che bomba! La più bella!”; “Non aspettavamo altro che vedere questo look da ieri, ma l’attesa è valsa decisamente la pena.. PAZZESCA!”; oppure “Il modo in cui vi guardate e vi stringete tu e Lo è la fine del mondo”.