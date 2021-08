“Il Mondo di Patty” vi ricordate Antonella? Oggi ha 30 anni, una Dea FOTO

Vi ricordate Antonella de Il Mondo di Patty? Era una delle protagoniste della telenovela argentina: a distanza di tutto questo tempo, Brenda Asnicar ad oggi ha 30 anni

Il Mondo di Patty è stata una delle serie tv più amate di sempre. Cominciata nel 2007, Disney Channel non aveva assolutamente idea del fatto che questa telenovela argentina avrebbe riscosso così tanto successo. Patty era una ragazzina di 13 anni che si trasferì in una città più grande per farsi curare una malattia, e qui la sua vita cambia totalmente perché incontra l’amore della sua vita, ritrova suo padre e alla fine trova anche una grande amica in quella che all’inizio è soltanto una nemica: stiamo parlando di Antonella.

Il Mondo di Patty, vi ricordate Antonella? Oggi ha 30 anni, ecco com’è diventata

Antonella era una delle protagoniste della serie, e uno dei personaggi più amati senza ombra di dubbio. Era di una bellezza sconvolgente, era piena di talento e aveva molte qualità, ma all’inizio era una ragazzina piuttosti crudele. Infatti è il motivo per cui Patty all’inizio soffre e ha molti problemi a scuola: infatti la protagonista della serie si ritrova a subire del bullismo da parte della ragazzina. Alla fine le due riescono a diventare amiche, non è facile perché attraversano molti momenti difficili, ma è inevitabile imparare a volersi bene quando si ritrovano a passare tutto questo tempo insieme. Lei e Patty si contendono un ragazzo, Matias, che all’inizio sta con lei ma poi si innamora di Patty, ricambiando così i sentimenti della ragazzina.

Oggi Brenda Aniscar ha quasi 30 anni ed è uno dei personaggi più amati del mondo di Instagram. In tutti questi anni il suo pubblico l’è rimasto fedele e non l’ha mai lasciata: hanno continuato a seguirla nella sua crescita.