Beyoncé ha condiviso una serie di scatti su Instagram che hanno incantato il popolo del web. Subito è tripudio di like e commenti.

Timbro unico, fascino magnetico, talento incredibile. Beyoncé ha conquistato negli anni il pubblico con i suoi brani e la sua bellezza diventando una delle cantanti più amate a livello planetario. 39 anni, di Houston, le sue hit pop e R&B hanno scalato anno dopo anno le classifiche, dapprima ai tempi in cui era membro delle “Destiny’s Child” e poi come come solista.

Oltre a collaborazioni con artisti del calibro di Lady Gaga, la cantante ha debuttato sugli schermi come testimonial di brand e nel mondo cinematografico. Nota la sua storia d’amore con il rapper Jay-Z con con cui ha dato alla luce tre figli. Tra le donne più influenti del mondo, nel corso della sua incredibile carriera ha conquistato 28 Grammy.

Il successo non manca anche sui social dove è seguitissima e ogni contenuto pubblicato fa impazzire i fan, ammaliati dal suo carisma e dalla sua bellezza. Famosa per le sue curve travolgenti, il suo fisico da urlo unito alla suo viso da bambola la rendono una delle artiste più affascinanti in tutto il mondo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Elodie insieme al noto regista, un sorriso da favola che blocca il web – FOTO

Beyoncé: la mise scopre le curve roventi

Per vedere le curve di Beyoncé, via su Successivo