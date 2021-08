Aida Yespica meravigliosa: la showgirl ha postato una foto in cui indossa un costume che invece di coprire, scopre tutto!

Aida Yespica è una delle modelle e showgirl più amate in tutto il mondo. La venezuelana lavora in diversi paesi, soprattutto in Italia: nei primi anni del Duemila si trasferì proprio a Milano per lanciare la sua carriera. In questi anni è stata testimonial di brand di caratura internazionale e ha posato per le più importanti riviste a livello planetario.

La Yespica, anche sui social network, è esuberante ed esplosiva. I suoi scatti strabilianti stanno facendo ogni giorno il giro del web a velocità disarmante. La 39enne, con costumi al limite del proibito, sta mostrando il suo corpo da paura e le sue curve pericolose. L’ultima foto apparsa sul suo profilo è davvero sconvolgente: il davanzale della classe 1982 esce praticamente di fuori.

Aida Yespica, il costume copre poco e niente: décolleté di fuori

Per vedere la fotografia da infarto di Aida Yespica, vai su successivo.