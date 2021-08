Degli attimi indimenticabili e d’intensa emozione per l’attrice Alice Pagani, la quale diviene, essendo semplicemente se stessa: portavoce di bellezza a 360°.

L’attrice e scrittrice classe 1998, giovane e mai così dinamica interprete in “Non Mi Uccidere“, quotato horror italiano realizzato dal regista Andrea De Sica, Alice Pagani è in vetta alla classifica delle personalità più intense e particolareggianti in quest’epoca che lotta per l’assoluta conformità.

Sotto un cielo stellato che ben si addice al misterioso e fiabesco carattere della protagonista di “Ophelia“, nel suo chef-d’œuvre a tratti autobiografico ed ancor fresco di stampa, edito da Mondadori, la co-protagonista della serie televisiva “Baby“, indossando un luminoso abito dalle sfumature violacee diviene partecipe di un evento “ricolmo di emozione”.

Alice Pagani: “intensa ed emozionante”, la diva è portavoce di bellezza a 360°

“In memoria di Alessandro Troiani“, giovane commerciante, dalla rara sensibilità e scomparso prematuramente a causa di una grave malattia, è ad oggi fondamentale simbolo della città di Ascoli Piceno, dove nella serata di ieri in Piazza Del Duomo, si è tenuto il concerto con cadenza annuale in favore dell’AIL. “Il Memorial Troiani ha permesso di esibirci nella mia amata Piazza del Popolo“, continua in didascalia alla meravigliosa serie di scatti pubblicata sul suo profilo Instagram, l’attrice dall’umanità sconfinata.

Direttamente dalla “città in cui sono nata“, Alice tiene a ringraziare il noto pianista e produttore discografico, Dario Faini. “Per avermi reso portavoce di una messaggio così importante e necessario“. Dunque, si è trattato di una serata “intensa ed emozionante“, così come verrà definita la presenza della stessa Alice all’evento. L’attrice, magnetica sponsor per “Bulgari” nelle scorse settimane, sarà immortalata al fianco di altri artisti dall’importante calibro e risonanza.

In quelle che sono le sue istantanee sfolgoranti di vita. In ricordo della serata appena conclusasi. E in una simpatica parentesi danzante. E ancora fra sorrisi complici e belle sonorità sul palco. Appariranno le storiche colleghe ed amiche: Emma Marrone e Alessandra Amoroso.