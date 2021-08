Jennifer Lopez fa una strage, non lascia scampo a nessuno. La sua perfezione intimorisce anche attraverso lo schermo dello smartphone.

Ne ha fatta di strada Jennifer Lopez, conosciuta anche con l’appellativo di JLo, nata e cresciuta nel Bronx (America) ha trovato la sua passione nella danza e nella recitazione, incanalando la sua rabbia verso un’unica direzione, il successo.

Venuta al mondo in un umile famiglia, l’artista non avrebbe mai immaginato di diventare una star internazionale, ma la passione, l’amore e gli innumerevoli sacrifici l’hanno premiata ed ha realizzato il suo sogno.

Per Jennifer non è mai stato nulla facile a cominciare dal fatto che il luogo dove viveva pullulava di malavita, di caos, di bande che si facevano la guerra per la supremazia di un pezzettino di strada, la droga era all’ordine del giorno e perdersi in quel contesto era molto facile.

Ma la sua tenacia e volontà l’hanno condotta verso quella vetta sulla quale oggi tutti la ammiriamo.

Jennifer come un imperatrice, la corona ed il mantello le donano divinamente

Cantante, attrice, modella e fotomodella, Jennifer Lopez è veramente presente ovunque, a 52 anni sfoggia un fisico che fa invidia alle trentenni. Il suo corpo palestrato e sodo sembra essere stato scolpito da uno scultore e che l’artista sia quasi surreale.

La vediamo spesso calcare le più importanti passerelle del mondo, con falcata da leonessa domina la scena ed intimorisce chi la guarda, Jennifer è una vera forza della natura.

Gli ultimi scatti hanno fatto impazzire tutti, la cantante sta posando per uno shooting fotografico per Dolce&Gabbana, si trova a Venezia ed è agghindata come un imperatrice.

L’acconciatura con in testa una corona, il mantello, il mini corsetto che le risalta il seno ed un pantalone, tutto con stampe floreali, un outfit che solo lei poteva sfoggiare con così tanta sicurezza.

Alla vista degli scatti i fan sono impazziti, la sua personalità tramortisce e la sua bellezza non ha eguali. Jennifer ha fatto il botto.