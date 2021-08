Juventus: è lui il vice Ronaldo. In arrivo il giocatore alla corte di Allegri

Ore intense per il calciomercato della Juventus. Nella corte di Allegri arriva un nuovo nome in sostituzione di Ronaldo. Ecco cosa sta succedendo.

Tempo di riflessioni e ragionamenti. A 48 ore dalla chiusura del mercato, la Juventus tira le fila su chi potrebbe rinforzare il centrocampo della rosa di Allegri. Dopo il fulminante addio di Cristiano Ronaldo, le soluzioni per trovare il sostituto del fuoriclasse portoghese sono in corso. Per ora è stato chiuso l’affare Moise Kean, centrocampista di punta dell’Everton.

Ma per l’allenatore il calciatore non basta per sopperire alla mancanza di CR7, passato al Manchester United, desideroso di individuare un ulteriore rinforzo. Dopo tre anni il campione portoghese ha detto addio alla Juve, prima della scadenza del contratto nel 2022, lasciando tutti senza fiato. La storica maglia bianconera con su scritto il numero 7 scompare così.

Secondo le indiscrezioni sembrerebbe che le ipotesi vertano su un nuovo ingresso per il centrocampo, in lista Pjanic preferito su Witsel, e uno in attacco, si punta su Icardi anche se sembra essere uno scenario remoto.

I bianconeri sono così in moto durante queste ultime giornate di calcio mercato puntando in particolare sul calciatore bosniaco Miralem Pjanić, centrocampista del Barcellona.

Juventus sul calciomercato: ore di trattative per Miralem Pjanić

In queste ultime ore di calciomercato la Juventus sta lavorando sul centrocampo. Tra i candidati per i nuovi ingressi in prima linea Miralem Pjanic, in uscita dal Barcellona, le cui trattative potrebbero essere realizzate in prestito, con parte del pagamento da parte dei catalani.

Il nome del calciatore bosniaco non è l’unico sul tavolo dei bianconeri che stanno ragionando anche sul centrocampista belga Axel Witsel, nel caso l’affare Pjanic non andasse in porto.

L’agente di Pjanc, Fali Ramadani, si trova oggi a Milano e potrebbe affrontare la Juventus per discutere dell’affare. Il calciatore, classe 1990, ex Roma, al Barcellona percepisce 8milioni di euro, ma la Juve desidera non superare la soglia dei 5milioni.

La partita è in ancora da giocare e bisognerà attendere per capire se il centrocampista entrerà nella rosa di Allegri per la prossima stagione.