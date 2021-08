“Love is in the Air” anticipazioni 31 agosto: Eda gelosa di Serkan

Siamo al secondo appuntamento della settimana con Love is in the Air. La serie tv turca sta riscuotendo un grandissimo successo oramai da diversi mesi su Canale Cinque

Siamo già al secondo appuntamento della settimana con Love is in the Air. Eda e Serkan si sono lasciati oramai da un po’ di settimane ma le cose tra di loro stanno per cambiare, o almeno entrambi sembravano voler recuperare il loro rapporto. Ferit e Ceren hanno intenzione di confessare la verità su com’è stato divulgato il contratto del suo fidanzamento con Eda, Selin però gioca d’anticipo e parla con Serkan parlandogli di una nuova prospettiva.

Love is in the Air anticipazioni della prossima puntata

Selin intanto ha intenzione di lasciare l’azienda e di vendere le sue quote a Serkan. Però lui ha altri pensieri per la testa, al momento: quello che è successo con Eda non può chiudersi così. Infatti il capo dell’azienda dice alla sua ex fidanzata che ha intenzione di punirla, e come punizione lei dovrà soddisfare tre suoi desideri. I due discutono per questo perché lei non sembra per niente intenzionata ad accettare la richiesta di Serkan. Nel frattempo, ora che Selin sta davvero per lasciare l’Art Life, Serkan ha bisogno di trovare una nuova ragazza per sostituirla e così si ritroverà a fare dei colloqui di lavoro. Quando una serie di donne passeranno per l’ufficio di Serkan, Eda si ritroverà ad essere molto gelosa. Soprattutto quando ci sarà il momento dell’assunzione.

Per scoprire Eda come reagirà a questa sua improvvisa gelosia, non ci resta che aspettare il prossimo episodio che andrà in onda domani alle 15:30 come ogni giorno su Canale Cinque.