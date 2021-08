Un’elettrizzante venire allo scoperto in coppia per l’artista canora Emma Marrone si rivela un successo senza precedenti: “sei magia pura”.

La grintosa cantante ed attrice fiorentina, classe 1984, Emma Marrone ha esaudito uno dei suoi desideri più grandi. Spirito libero ed una smodata passione per l’autenticità, quanto per la musica stessa, la nata sotto il segno dei Gemelli, da quel lontano 2003, in cui ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel panorama musicale, è ad oggi una delle voci più riconosciute ed amate della nostra penisola.

L’artista, è stata protagonista nella scorsa serata, 29 agosto, del concerto tenutosi pienamente in sostegno dell’AIL in quel di Ascoli Piceno. “Grazie Ascoli“, sentenzia Emma a cuore aperto, prima ancora di mostrare la sua “elettrizzante” presenza a coloro che non hanno potuto assistere a cotanto trionfo del suo talento in quest’estate 2021.

Emma Marrone: “sei magia pura”, l’elettrizzante “presenza” di coppia è virale

