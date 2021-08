Spaventoso incidente sulla provinciale: un morto e sette feriti

In un tragico incidente sulla provinciale 6, tra San Giovanni del Sinis e Cabras (Oristano), un uomo di 41 anni è morto e sette persone sono rimaste ferite.

Drammatico incidente nella serata di ieri lungo la strada provinciale 6 tra San Giovanni del Sinis e Cabras, in provincia di Oristano. Secondo le prime informazioni, un’auto, condotta da un uomo di 41 anni, avrebbe invaso la corsia opposta di marcia scontrandosi frontalmente con un camper e successivamente impattando contro altri due veicoli. Sul posto sono arrivati i soccorsi che, purtroppo, non hanno potuto far nulla per il 41enne. Nel maxi incidente sono rimaste ferite altre sette persone, trasportate dai medici in ospedale.

Nella serata di ieri, domenica 29 agosto, un terribile incidente è avvenuto sulla strada provinciale 6 che collega la frazione di San Giovanni del Sinis a Cabras, comune in provincia di Oristano. Il bilancio è di un morto e di sette persone ferite.

A perdere la vita un uomo di 41 anni, di cui non è stata resa nota l’identità. Stando a quanto riportano le testate locali, tra cui la redazione de La Nuova Sardegna, la vittima era alla guida della sua auto, quando, per cause ancora da accertare, ha invaso la corsia opposta schiantandosi frontalmente con un camper. Subito dopo l’impatto, la vettura ha urtato contro altri due veicoli in transito.

Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco e del personale medico del 118, giunti sul posto a bordo di diversi mezzi di soccorso. I sanitari, purtroppo, non hanno potuto far nulla per il conducente dell’auto, di cui è stato possibile solo constatarne il decesso, sopraggiunto sul colpo. Le sette persone ferite, scrive La Nuova Sardegna, sono state trasportate in ospedale dall’equipe medica. Non si conoscono ancora le loro condizioni.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale che si sono occupati dei rilievi per determinare con esattezza le cause e la dinamica del tragico scontro.