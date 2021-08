Terribile incidente sulla statale: morta una coppia di coniugi

Una coppia di coniugi è morta in seguito ad un tragico incidente stradale avvenuto ieri mattina sulla statale 106 a Riace, in provincia di Reggio Calabria.

Non ce l’ha fatta la donna di 45 anni che si trovava ricoverata all’ospedale di Reggio Calabria in seguito ad un drammatico incidente. Ieri mattina, la 45enne viaggiava in moto con il marito, un carabiniere di 52 anni, lungo la statale 106, quando la due ruote si è schiantata contro un’auto, nel territorio di Riace. Il 52enne è deceduto sul colpo, mentre la moglie è morta a qualche ora di distanza in ospedale. Ricoverato in gravi condizioni, il comandante della Polizia Locale di Roccella che viaggiava su un’altra moto rimasta coinvolta nello scontro.

Durante la scorsa notte, è deceduta in ospedale Giusy Bruzzese, la 45enne rimasta gravemente ferita nell’incidente avvenuto ieri mattina, domenica 29 agosto, lungo la statale 106 a Riace, in provincia di Reggio Calabria.

La donna, secondo quanto riporta la redazione di Today, si trovava a bordo di una moto, insieme al marito, Silvestro Romeo, appuntato dei carabinieri di 52 anni. La due ruote, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, si è scontrata con un’auto. Nell’impatto è rimasta coinvolta anche un’altra moto, condotta da Alfredo Fragomeli, 45enne comandante della polizia locale di Roccella.

Sul luogo del sinistro, sono arrivati gli operatori sanitari del 118 che hanno prestato soccorso alle persone rimaste coinvolte. Purtroppo, per il carabiniere non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno constatato il decesso, sopraggiunto sul colpo. La moglie è stata trasportata d’urgenza a Locri, dove i medici, considerate le gravi condizioni, hanno disposto il trasferimento presso il Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. Qui i medici hanno provato a salvarle la vita, ma poche ore dopo il cuore della 45enne ha smesso di battere. Ricoverato in gravissime condizioni, invece, scrive Today, Fragomeli.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia ed i carabinieri a cui ora sono affidate le indagini per ricostruire la dinamica del drammatico scontro.

La notizia della morte dei due coniugi, che lasciano un figlio di 11 anni, ha sconvolto l’intera comunità di Roccella, dove la famiglia viveva. Numerosi i messaggi di cordoglio ed in ricordo della coppia apparsi sui social nelle ultime ore.