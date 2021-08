Roberta Morise saluta l’estate con uno scatto bollente su Instagram. Il costume accentua la sua parte migliore

Classe 1986, orgogliosa calabrese ed un profilo che riesce a stregare tutti, in tv come sui social. Parliamo di Roberta Morise, la conduttrice e show girl che è arrivata quinta a Miss Italia nel 2004. Un incontro fortuito tra la calabrese e il mondo dello spettacolo arrivato proprio con la partecipazione al concorso di bellezza.

“Mi hanno proprio spinta a partecipare, io sono sempre stata un maschiaccio” ha raccontato in diverse interviste Roberta. E così quando ha capito che quella sarebbe stata la sua strada, consapevole delle difficoltà, ha deciso di andare avanti, senza mai rinunciare ai suoi principi.

Roberta Morise saluta l’estate, scatto bollente

Roberta Morise e l’ultimo giorno d vacanza. La conduttrice non può non condividere con il suo popolo social questo momento, e così nelle Instagram Stories spuntano alcune foto che ci descrivono qualche istante del saluto che la Morise tributa a Porto Cervo.

“Concludiamo così la vacanza” scrive a corredo di uno dei due scatti l’ex di Carlo Conti che ora è felice affianco al suo nuovo compagno, Giulio Fratini. Come? Con un piatto molto invitante e con un selfie che viene accolto con un grande applauso dai follower di Instagram.

Primo piano per Roberta che è sdraiata sul lettino a prendere gli ultimi raggi di sole di questa bella estate 2021. Sfoggia un bikini nero la conduttrice ed ex modella che fa salire la temperatura sul web. Triangolini in pizzo ed un lato A esplosivo.

Il sole bacia i belli si dice e Roberta in tutta la sua eleganza e bellezza si gode l’ultimo sole in spiaggia. Mette una mano davanti agli occhi per ripararsi e mostra l’espressione un po’ affranta. “Musetto partenza” scrive a corredo della foto nella Instagram Story ed i fan sognano.

Bikini esplosivo e musetto con il broncio creano l’alchimia perfetta per un pomeriggio che viene decisamente rischiarato da tanta bellezza e sensualità. Roberta non si smentisce mai e anche questa volta è riuscita a tenere tutti incollati agli schermi.