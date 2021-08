Elena Santarelli ha già nostalgia delle vacanza appena terminate, il rientro è sempre traumatico

L’estate sta finendo e tutti stanno per tornare alla quotidianità. Tra i vip c’è chi ha già ripreso le vecchie abitudini ed è pronto ad iniziare la nuova stagione. Tra questi Elena Santarelli, la showgirl è di nuovo a Roma.

Insieme alla sua famiglia ha trascorso giorni meravigliosi, sia al mare che in montagna. Su Instagram spuntano delle foto, diventate virali.

Elena Santarelli, sensualità e splendore – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenasantarelli (@elenasantarelli)

A quanto pare, Elena Santarelli si è proprio rilassata durante queste vacanze. Dopo tanti anni dove ha dovuto affrontare molte difficoltà, finalmente è riuscita a trascorrere qualche giorno in piena tranquillità e relax.

Seguita da quasi due milioni di follower, la showgirl ha pubblicato un post dove ripercorre alcuni momenti speciali. Una foto più bella dell’altra per ricordare l’estate 2021 che sta per finire.

Tornata a Roma, la nostalgia comincia a farsi sentire. Scatti al mare e in bikini, dove la Santarelli si mostra sensuale e poi in montagna in una versione più sportiva e casual.

Outfit strepitosi per giorni unici e in compagnia di persone speciali: la sua famiglia. In questa sequenza c’è racchiuso tutto l’amore per suo marito e i suoi figli.

““UNPOSTED” Una domenica nostalgica di fine estate a Roma”. Scrive sotto al post ed è subito pioggia di like e commenti. Un cuore da parte di Mara Venier non poteva mancare, poi ancora messaggi da parte dei fan come: “Sei uno splendore”, “Stupenda e dolcissima come sempre”.

E’ da un po’ che la Santerelli non si fa vedere in televisione, ora che la sua vita sembra andare nel verso giusto, sarà ora di tornare? I fan ci sperano e vorrebbero vederla alle prese di qualche programma televisivo. Non ci resta che attendere per scoprire ulteriori dettagli al riguardo.