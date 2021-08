Un uomo di 49 anni è morto questa mattina a La Loggia, in provincia di Torino, travolto dal tir dal quale stava scaricando della merce nel parcheggio di un supermercato.

Continua ad aggravarsi il drammatico bilancio delle morti sul lavoro nel nostro Paese. L’ultima si è registrata questa mattinata a La Loggia, in provincia di Torino, dove un uomo di 49 anni ha perso la vita schiacciato dal proprio tir dal quale stava scaricando della merce nel parcheggio di un supermercato. Lanciato l’allarme sul luogo della tragedia sono arrivati i soccorsi che, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 49enne. Insieme ai soccorsi sono arrivati i carabinieri e i tecnici Spresal (Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro).

Terribile incidente sul lavoro questa mattina, lunedì 30 agosto, a La Loggia, comune in provincia di Torino. Un uomo di 49 anni è morto nel parcheggio del supermercato Il Gigante.

L’uomo, secondo quanto scrive la redazione di Repubblica, era appena arrivato presso il punto vendita e si stava occupando di scaricare della merce dal proprio tir. Per cause ancora da verificare, improvvisamente il 49enne è stato travolto dal mezzo pesante. Un incidente che non gli ha lasciato scampo.

Scattato l’allarme, sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 con a bordo l’equipe medica. Purtroppo, a nulla sono valsi i tentativi di soccorso dello staff sanitario che ha potuto solo constatare il decesso dell’autista del mezzo: troppo gravi le ferite riportate.

Intervenuti anche i carabinieri della stazione del comune nel torinese e i tecnici dello Spresal dell’Asl To 5 che hanno provveduto ai rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Dai primi riscontri, scrive Repubblica, alla base della tragedia vi potrebbe essere il mancato inserimento da parte della vittima del freno a mano del tir che sarebbe stato parcheggiato in un punto leggermente in discesa.