“Un Posto al Sole” anticipazioni 31 agosto: Susanna è stata aggredita

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata della soap opera napoletana. Susanna è stata aggredita e tutti a Palazzo Palladini sono in pensiero per lei

Siamo giunti al secondo appuntamento della soap opera napoletana Un Posto al Sole, e dopo la conclusione dell’ultimo episodio, i telespettatori sono rimasti con il fiato sospeso. Rossella, intanto, scopre in Ornella un valido sostegno per il suo esame di specializzazione. La ragazza ha intenzione di entrare in medicina e ha trascorso tutta l’estate a studiare per prepararsi a questo momento, ma inizia a temere davvero di non riuscire a farcela dopo tutti questi anni in cui ha faticato tanto.

Un Posto al Sole anticipazioni della prossima puntata

Nel frattempo, a Palazzo Palladini sono tutti in pensiero per Susanna che è stata aggredita. L’intera comunità di inquilini si stringe attorno a Niko, che soffre tanto per la sua ex fidanzata. I due stavano finalmente per ritrovarsi quando è accaduta questa tragedia. La persona più colpita dall’accaduto, è incredibilmente Renato. Il padre di Niko non provava più simpatia per Susanna, ma le voleva davvero bene come se fosse una figlia e in questa situazione soffrirà quasi quanto Niko. Adesso però tutti hanno intenzione di capire cos’è successo a Susanna, ma soprattutto vogliono scoprire chi è il suo aggressore. Qualcosa dice loro che questa persona vive all’interno del palazzo.

Alice sta per ritornare a Londra dopo quello che è accaduto con il marito di sua nonna, e lei e Marina sono davvero molto tristi all’idea di separarsi. Per questo motivo Fabrizio deciderà di fare una sorpresa alle due donne, anche un po’ per rimediare ai suoi bruschi comportamenti.