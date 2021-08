Vanessa Incontrada ha un unico obiettivo nella vita, la serenità. Dopo tanto dolore, finalmente, la bella spagnola ha ritrovato un motivo per andare avanti.

Nata a Barcelona da genitori italo-spagnoli, Vanessa Incontrada è diventata famosa in Italia verso la fine degli anni ’90, quando insieme al comico Claudio Bisio, ha intrattenuto il pubblico con il programma televisivo “Zelig”.

Sono stati anni d’oro per la presentatrice che ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come modella e fotomodella, fisico statuario dal sangue caliente, Vanessa ha stregato tutti con la sua semplicità, la sua esuberanza e la sua intraprendenza.

Purtroppo nella vita ha sofferto parecchio, negli ultimi anni è stata vittima di cyberbullismo e degli haters che l’hanno presa di mira a causa di qualche kg di troppo. La conduttrice è stata molto male a causa di ingiurie gratuite ed ingiustificate, ha dovuto lavorare moltissimo sulla sua personalità schiacciata da persone senza cuore.

Memorabile è stato il suo monologo sulla bellezza dell’imperfezione su Rai 1, inno e monito per tutte le donne che vivono in funzione di quello che dice e pensa la gente.

Vanessa sorride alla vita, la sua serenità l’ha pagata cara

“Ovunque guardo, il sorriso non mi manca mai”, esordisce così su Instagram, Vanessa Incontrada, pubblicando una sua foto con un bel sorrido stampato sulla faccia, un particolare che di certo non sfugge ai suoi 2,3 milioni di follower.

Vanessa ha pagato a caro prezzo la sua felicità, ha lavorato su se stessa, ha pianto, ha smaltito la rabbia verso coloro che l’hanno denigrata più e più volte per qualche kg di troppo.

Finalmente dopo anni di pressing psicologico ha voltato pagina ed ora si gode la vita così come viene, si piace e questo si percepisce anche attraverso un freddo schermo di uno smartphone.

Dopo tante lacrime quel sorriso de l’è guadagnato ed è più bella che mai. Ha vissuto un estate magica in compagnia degli affetti più cari ed è pronta a ritornare a lavoro.

Gli impegni saranno tanti come sempre, ma con forza e volontà Vanessa riuscirà in ogni suo progetto non deludendo mai nessuno così come ha sempre fatto.