“Quartetto di bellezza perfetta”, Viki Odintcova il posteriore da infarto copre un panorama favoloso: che spettacolo – FOTO

Viki Odintcova propone su Instagram un “quartetto” di bellezza stratosferica: i dettagli bollenti di un panorama mozzafiato.

Meglio conosciuta come una delle web influencer più effervescenti del panorama del web e in generale del gossip, la russa, Viki Odintcova ha lasciato tutti i suoi fan a bocca aperta.

La supermodella ventiquattrenne, di origini straniere è una scoperta straordinaria per i tanti fan dell’amore. E di coloro che non si danno limiti nell’ammirare le meravigliose caratteristiche di un fascino da impazzire come il suo.

Il tempo ha dato ragione a Viki, che dopo tutta una serie di esperienze tra passerelle alla moda e calendari di bellezza ha scelto il “dietro le quinte” per alimentare la sua già rodata notorietà, almeno da un punto di vista internazionale.

Con ben oltre 5 milioni di fan su Instagram al seguito è certamente tra le modelle più affascinanti e cliccate sui social. Andiamo a vedere nel dettaglio, i lati più segreti messi in mostra ultimamente, che ne aumentano esponenzialmente la visibilità

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Elodie insieme al noto regista, un sorriso da favola che blocca il web – FOTO

Viki Odintcova, una giornata effervescente e senza freni: solo ammirazione

PER VEDERE LA FOTO DI VIKI ODINTCOVA, VAI SU SUCCESSIVO