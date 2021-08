“Una più b**a dell’altra”, Wanda Nara il primo piano in caldissima compagnia: un ritorno coi fiocchi – FOTO

La regina di “en Paris”, Wanda Nara ha incantato ancora una volta i suoi followers nel segno di una bellezza speciale: “Che bello riaverti…”

Una giornata speciale in “bollente” compagnia per la numero uno delle bellezze internazionali. Quando si parla di Wanda Nara, tutte le attenzioni sono rivolte su di lei e un fascino divino e impareggiabile.

La supermodella argentina ha fatto il pieno di likes in seguito al ritorno in grande spolvero, dove il suo sogno è iniziato qualche anno fa. Tutto è legato ai trasferimenti del marito e assistito, Mauro Icardi, attuale attaccante del Paris Saint Germain dello sceicco Al-Khelaifi.

Con la campagna acquisti stellare, per “Maurito” lo spazio della titolarità si riduce sempre più . Non a caso nei commenti delle ultime foto dell’agente e moglie del calciatore impazzano le “preghiere” dei tifosi juventini, di portarlo a Torino per far dimenticare al popolo bianconero la cessione a “freddo” di Cristiano Ronaldo.

In questi ultimi sgoccioli di calciomercato, la Juventus spera di regalarsi dunque il “colpaccio” Icardi. Quale sarà la prossima mossa di Wanda? Nel frattempo andiamo a vedere nel dettaglio come se la “passa”…

Wanda Nara, bellezza favolosa in primo piano: chi è il personaggio misterioso insieme a lei

