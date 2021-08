Ainett Stephens, un trionfo di femminilità. La FOTO tra le onde è da infarto

Ainett Stephens è una bomba sexy pronta ad esplodere e a fare una strage. La sua perfezione non ha eguali, unica in ogni momento della giornata.

Conosciuta anche come la gatta nera, Ainett Stephens ha stregato tutti con la sua bellezza, la sua voglia di vivere ed il suo sorriso. Nata a Ciudad Guayana Ainett ha trovato la strada del successo partecipando a diversi concorsi di bellezza, nel 2000 è arrivata tra le prime 10 al concorso Miss Venezuela ed ha postato per moltissimi calendari che hanno fatto girare la testa al mondo.

E’ naturalizzata italiana, qui ha trovato fortuna, oltre che come modella, anche come showgirl, conduttrice ed influencer. Nel 2004 ha voluto arricchire la sua vita conseguendo la Laurea in Scienze della Comunicazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Il successo di Ainett in Italia è davvero notevole, negli anni è entrata nel cuore di milioni di telespettatori, la sua dolcezza e la sua professionalità hanno fatto di lei una donna dalle mille risorse, che non ha mai deluso le aspettative dei produttori.

In riva al mare Ainett mostra la sua perfezione, non ci sono parole

In bikini rosso, in riva al mare, Ainett sfoggia un fisico da amazzone, la sua pelle scura ed i muscoli che sembrano scolpiti fanno di lei una bellezza rara. Le vacanze sono finite anche per la conduttrice che felice scrive: “Pronta per questo Settembre pieno di sorprese & novità”. Lo scatto è da infarto, così perfetta ma allo stesso tempo vera fa sognare milioni di utenti.

Sarà un anno intenso anche per lei che tra mille cose da fare dovrà badare anche alla casa e al figlio Christopher nato dal matrimonio con lo storico fidanzato Nicola Radici, imprenditore e dirigente del Forlì Calcio.

Il suo profilo Instagram è uno dei più seguiti al mondo, all’attivo vanta 285mila follower che ogni giorno apprezzano la modella per la bella persona che è ma soprattutto per il suo fisico da dea.

Ainett a parte il lavoro non pubblica moltissimo della sua vita privata, da questo punto di vista è molto riservata.

nel frattempo i suoi fan sono pronti per vederla nuovamente in tv con tantissimi progetti tutti interessanti.