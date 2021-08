Andrea Delogu con il cuore spezzato. L’addio che fa male: “In colpa per averla lasciata” – FOTO

Andrea Delogu. La poliedrica artista pubblica sul suo profilo Instagram una serie d’immagini che professano il suo grande amore per un luogo caro. Lasciarlo è sempre un dolore

Pronti per la prossima stagione televisiva che partirà tra pochissimi giorni? Il piccolo schermo sarà tutto un fiorire di vecchie glorie e nuovi format per intrattenere il pubblico da casa, allietarlo e informarlo.

I fan della poliedrica artista Andrea Delogu saranno contentissimi di sapere che fin dalle prime battute del mese di settembre la loro beniamina sarà in pole position con una serie d’impegni che la porteranno molto spesso all’attenzione nazionale.

Il 4 settembre condurrà su Rai 5 il Premio Campiello. Ogni sabato sarà in onda con Stefano Massini e Paolo Jannacci con “Ricomincio da Rai 3”. Dal 13 settembre, invece, sarà su Radio2 con Silvia Boschero. Si annunciano anche sorprese strepitose per i mesi a venire.

Andrea Delogu: l’addio straziante che commuove

Andrea Delogu gestisce un profilo Instagram di grande classe. Alterna foto suggestive della sua vita privata e lavorativa a immagini evocative in bianco e nero, che racchiudono spesso poche parole chiave, in cui esprime concetti e pensieri personali di grande impatto, solitamente legati a eventi di attualità.

Tra gli ultimi post condivisi con i suoi 445mila follower, appare una serie di scatti e video che la vedono in un luogo particolarmente caro al suo cuore. Omaggia, infatti, la città di Rimini, tra spiagge, piazze, monumenti e buon cibo, in cui ripercorre le tappe che l’hanno vista bambina. Dopo una breve vacanza, è ora di tornare a lavoro.

Andrea Delogu, infatti, è nata a Coriano, in Emilia Romagna, ed è cresciuta all’interno della comunità di San Patrignano. Il padre, Walter, era l’autista del fondatore, Vincenzo Muccioli.

“Rimini sa come spezzarti il cuore e farti sentire in colpa d’averla lasciata. Così bella da innamorarsi come al liceo, così buona da riempirti come alla cena di Natale, così Rimini da farti dire ‘La pida se parsot la pis un po ma tot’ “ (La piadina al prosciutto piace un po’ a tutti) – scrive la conduttrice e attrice salutando la sua terra natia.

Molti sono i commenti che confermano le sue parole, soprattutto da chi ama la città quanto lei. “Sante parole” – replica qualcuno. E ancora: “Rimini e la Romagna si possono solo amare”, “Una seconda casa per me”, “Tra i ricordi più belli, gli anni vissuti lì”.