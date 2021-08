La Fiordelisi ha condiviso una foto su instagram con indosso un abito che è trasparente sul seno e sull’inguine

Antonella Fiordelisi è sensuale e bellissima nel suo ultimo scatto su instagram. Indossa un mini abito trasparente sull’interno coscia e sul seno. La Fiordelisi nella didascalia scrive di amare questo vestito sexy. Sicuramente anche i suoi follower apprezzano molto. Nei commenti appare anche l’amica Giulia Cavaglia che scrive:“Bella, ti amo, mi manchi”. Si vedono poi i commenti dei fan che scrivono:”Tutto quello che indossi ti sta bene Antonella”.

Antonella Fiordelisi rivela ai fan di sentirsi con diversi ragazzi

La bella influencer ha deciso di dedicare alcuni istanti della sua giornata a rispondere alle domande dei suoi fan. Un’utente le chiede con chi si sente la influencer e lei risponde:”Ho perso il conto”. Poi nella storia successiva però scrive che stava scherzando. Le chiedono anche se ha mai tradito e lei risponde di no, mai tradito fisicamente scrive. Vuol dire che forse con la mente lo ha fatto. Le viene chiesto anche qualcosa di cui si è pentita, e lei risponde di aver accettato il reality di Temptation Island. Propio in quel reality ha conosciuto Francesco Chiofalo, sarà una frecciatina.

Arriva anche la domanda sull’ex fidanzato a cui lei risponde con serenità. Le chiedono se ha ancora il tatuaggio con scritto “Francesco” e lei risponde così:”Si. è abbastanza evidente..ma alla fine ho deciso di lasciarlo. In fin dei conti ho dei bellissimi ricordi con lui”. Una rivelazione importante. Tenere un tatuaggio dell’ex fidanzato con scritto il nome, è un gesto particolare. Evidentemente nutre ancora rispetto e affetto per lui. O forse vuole indicare un ritorno di fiamma con Chiofalo? Staremo a vedere. Per il momento lei è single e felice.

Ha trascorso una bella estate in compagnia delle sue migliori amiche ed è pronta per ripartire con un nuovo anno che la vedrà nuovamente in televisione. Probabilmente a Tiki Taka e forse in altri programmi. Sono in molti che desiderano vederla sul piccolo schermo per la sua bellezza e simpatia. Lei promette novità e nuovi progetti, quindi non bisogna fare altro che aspettare.