Per la nuova edizione di “Ballando con le Stelle” arriva un nome della musica amatissimo. Proprio lui sarà in pista su Rai 1

La nuova stagione televisiva ormai è alle porte e tra i grandi ritorni c’è l’attessissimo “Ballando con le Stelle” di Milly Carlucci.

Sul nuovo cast si fanno ipotesi da diverse settimane ormai, tra rumors, indiscrezioni, nomi smentiti e anche alcune conferme.

Per vedere i nuovi volti dello spettacolo e non solo, sulla pista da ballo, in prima serata su Rai 1, ci vorrà ancora un po’. La programmazione per il talent della Carlucci è stabilita per ottobre ma già da ora ci sono alcune conferme. Nel cast, infatti, ci sarà un grande nome della musica.

“Ballando con le Stelle”, il cantante numero uno nel cast

Questa volta Milly Carlucci è riuscita a portare a segno un vero colpaccio con “Ballando con le Stelle”. Un personaggio di questo calibro non farà altro che tenere incollati i telespettatori allo schermo. Di lui si era parlato qualche settimana fa per via di una indiscrezione circolata sul web ma oggi, TvBlog, ha lanciato la conferma.

Milly Carlucci era riuscita già a convincerlo a partecipare al “Cantante mascherato” e ora ha fatto il bis con “Ballando con le stelle”. Passano gli anni ma lui resta uno dei cantanti più amati della nostra musica. Parliamo di Al Bano che sarà certamente nel cast del talent di Rai 1.

Questa volta, il pubblico a casa vedrà il cantante di Cellino San Marco in una nuova veste. Un ruolo insolito che di certo incuriosirà moltissimo. L’anno scorso ha ricoperto i panni di coach insieme alla figlia Jasmine nella prima edizione di “The voice senior” condotto da Antonella Clerici. Quest’anno resta su Rai 1 ma cambia palcoscenico e decisamente ruolo.

Anche il settimanale Di più Tv parla della conferma di Al Bano nel cast della trasmissione che inizierà sabato 16 ottobre.

Alle prese con il ballo, insieme a lui anche altri grandi nomi come Morgan, Sabina Guzzanti, Valeria Fabrizi, Mietta e Rossella Fiammingo. Per gli altri nomi bisognerà ancora aspettare.