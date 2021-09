“Beautiful”, anticipazioni puntata 31 agosto: un malaugurato incidente

Beautiful, anticipazioni 31 agosto: Zoe incontra per sbaglio Carter. Tra i due potrebbe scattare qualcosa?

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Eric ammonire Shauna e ricordarle che nessuna donna sarà mai importante per Ridge quanto lo è stata Brooke. Secondo il Forrester, la Fulton sta facendo un grande errore nel mettersi sulla strada dello stilista verso la Logan. Alla fine, come sempre, i due torneranno insieme e sarà proprio lei a pagarne le conseguenze. Shauna è demoralizzata, ma Quinn non demorde e decide di utilizzare il suo ultimo asso nella manica: Bill Spencer. La Fuller è convinta che se riuscisse a convincere Bill a farsi nuovamente avanti con Brooke, Ridge sarebbe libero e più propenso a dare una possibilità alla sua migliore amica. Eric, ovviamente, non dovrà mai saperlo.

Beautiful, anticipazioni 31 agosto: Quinn sprona Bill

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che dopo aver fatto pace con lui, Brooke esprimerà a Ridge le sue perplessità. Lei lo ama ancora ma non è sicura che le cose tra di loro possano funzionare. Shauna non accetterà con leggerezza l’annullamento del matrimonio e Ridge dovrà sicuramente vedersela con Quinn e con la sua pressione psicologica. Nel frattempo alla Spencer, Quinn spingerà Bill a provarci nuovamente con Brooke. Lo Spencer impiegherà un po’ di tempo per farsi convincere, ma alla fine coglierà l’occasione.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Zoe sarà protagonista di un imbarazzante incidente. La modella coglierà Carter intento a cambiarsi nello studio di Steffy e Ridge. Tra i due c’è sempre stata una certa attrazione e adesso che sono entrambi single, potrebbe essere il momento giusto per riavvicinarsi.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda oggi, martedì 31 agosto, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione.