La Rodriguez ha condiviso una foto bellissima con la sua bimba Luna Marie e anche con il compagno Antonino

Belen Rodriguez è innamorata della sua bimba Luna Marie avuta dal compagno Antonino Spinalbese. La piccola è nata pochi mesi fa ed è semplicemente bellissima. Mamma Belen e Papà Antonino sono innamorati persi della loro bambina. La showgirl ha condiviso due foto davvero dolcissime, una cattura lo sguardo innamorato di Belen mentre stringe tre le braccia Luna Marie e l’altro scatto ritrae i tre insieme abbracciati e felici.

Belen Rodriguez mamma bis e showgirl al lavoro

La Rodriguez è da poco diventata mamma per la seconda volta di una bellissima bambina che ha chiamato Luna Marie. Il padre è Antonino Spinalbese, il hairstylist che ha conosciuto un anno fa. La loro storia è stata da subito magica e unica. Si sono incontrati per caso a casa di Belen, che aveva chiamato un equipe di parrucchieri per pettinarla. Alla porta si è presentato questo giovane hairstylist bello come un attore. Tra i due è scoccata subito la scintilla. Lui più piccolo di lei di ben 10 anni, ma quando c’è l’amore l’età è solo un numero. La storia ricorda molto quella di Belen e il suo ex marito Stefano, lui più piccolo di soli 5 anni però.

Ma anche in quel caso è stato un amore capitato per caso e che dopo soli 3 mesi ha generato un bambino, Santiago. Poco dopo i due si erano anche sposati, il resto è storia. Dopo la separazione da Stefano, la showgirl ha avuto altre frequentazioni tra cui Andrea Iannone. Subito dopo è tornata insieme al marito e sembrava tutto bellissimo, una favola che aveva ripreso da dove si era interrotta. Invece la coppia si separa nuovamente e nella vita di Belen arriva Antonino. Destinato a farle credere ancora nell’amore e in un futuro migliore. Belen desiderava tanto una figlia ed è arrivata.

Oggi è molto felice e grata. La bella showgirl argentina è tornata anche subito al lavoro con le registrazione del programma Tu si que vales. A pochi giorni dal parto è tornata sul palco, infatti è stata male a causa di un mancamento dovuto alle poche forze che aveva. Ora sta benissimo e si divide tra lavoro e famiglia.