Una bomba di esplosività. L’ex gieffina è incontenibile e ha delle forme che sembrano esplodere. Sensazionale.

Guendalina Tavassi è un fiume in piena. E lo è in tutti i seni.

Travolgente, esplosiva e conturbante: ogni suo scatto è un tripudio di femminilità. Ma è un fiume in piena anche a causa di alcune vicende famigliari che l’hanno coinvolta.

In queste ultime ore ha fatto molto parlare la risposta della stessa Guendalina al suo ex marito.

L’ex gieffina è stata sposata con Umberto D’Aponte, imprenditore napoletano con cui è stata insieme più di 7 anni.

Proprio oggi la bella Guendalina è sbottata accusando il suo ex che stia spettacolarizzando il suo rapporto con i figli per aumentare i followers e per passare da vittima agli occhi della gente.

“Se uno deve fare il padre, il genitore o quel che sia, lo facesse senza scrivere str****te, o piangere o far finta di essere quello che poi realmente non è…”, ha espresso su Instagram la Tavassi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —-> “Stanno per esplodere…”, Antonella Mosetti la “commensale” in bikini è stratosferica. Curve pericolose in vista: zoom inevitabile – FOTO

La sua risposta a tutto: esplosiva!

SE VUOI VEDERE LO SCATTO CONTURBANTE DI GUENDALINA TAVASSI, VAI SU SUCCESSIVO.